Appena ha visto la volante della Polizia aggirarsi nei dintorni, ha iniziato a scappare. Attirando però l’attenzione degli agenti, che lo hanno bloccato e infine arrestato per spaccio di droga.

E’ successo nella tarda serata di ieri a Pirri, quando un uomo di 46 anni proveniente dalla via Antonio Sanna (uno dei luoghi di spaccio), ha iniziato a correre verso via degli Stendardi.

Gli agenti, che transitavano in via Toti, insospettiti dall’improvvisa fuga, lo hanno prima visto gettare a terra un involucro di plastica con dieci grammi di cocaina e poi salire su un’auto. Quindi lo hanno inseguito e bloccato, trovandogli addosso anche alcune infiorescenze di marijuana.

La situazione per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per analoghi precedenti, è ulteriormente peggiorata dopo il controllo presso la sua abitazione a Domunovas, dove gli agenti hanno trovato 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Il 46enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata