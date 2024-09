«Mi fa piacere raccogliere una testimonianza di come le nostre forze dell'ordine, la Guardia di Finanza in particolare, con cui noi abbiamo fortemente voluto un protocollo, abbiano colpito quelle scuole che non sono affatto al servizio della crescita della persona e della valorizzazione dei talenti, quei diplomifici che in realtà non fanno il bene dei nostri giovani».

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Validatara intervenendo all'evento Tutti a scuola a Cagliari.

Il rappresentante del Governo ha parlato prima del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto di Cagliari la capitale della scuola per un giorno.

