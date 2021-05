La Sardegna, fanalino di coda in Italia per le somministrazioni, prova a dare un’accelerata nella campagna vaccinale anti-Covid.

E lo fa con due open day, organizzati venerdì 21 e sabato 22, durante i quali, dietro prenotazione, ci si potrà vaccinare fino a mezzanotte.

Le dosi verranno inoculate a tutti gli over 40, dalle 19 alle 24, negli hub di Cagliari, Sassari, Olbia e Alghero.

Come detto, per accedere ai centri vaccinali, occorre registrarsi sul portale del governo (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), contattando il numero verde 800.009966 (attivo dalle 8 alle 20) oppure presso gli sportelli Postamat degli uffici postali, portando con sé la tessera sanitaria.

Intanto, in queste ore il generale Figliuolo, commissario per l’emergenza, ha bocciato l’ipotesi di somministrazione delle seconde dosi in regioni diverse, ventilata da alcuni governatori (Toti in Liguria, Zaia in Veneto, ad esempio) per dare una mano al turismo. “Occorre prenotare le vacanze in funzione dei richiami, tenendo conto delle date fornite”, ha detto il generale.

Per i ristoratori da oggi più “ossigeno”: il coprifuoco scatta infatti dalle ore 23. Poi, dal primo giugno, quando la Sardegna tornerà in zona bianca, la limitazione notturna verrà automaticamente abolita.

