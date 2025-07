Ha cercato di scippare un anziano, strappandogli la borsa che teneva a tracolla. Ma il malvivente non ha studiato al meglio il suo colpo: è entrato in azione proprio di fronte alla stazione dei carabinieri e i militari lo hanno preso subito.

L’episodio questa mattina, nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari.

L’uomo, 34 anni, ha cercato di portar via con violenza il suo bottino davanti agli uffici dell’Arma di Stampace. E i carabinieri lo hanno visto: non ha fatto nemmeno in tempo a scappare. Il blocco è stato immediato ed è scattato l’arresto.

Il trentaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per domani.

