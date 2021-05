"E' bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale".

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, parlando con i giornalisti a Siena.

"Per AstraZeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni - ha aggiunto -. Ritengo che potrebbe essere un non problema. Sono aperto a qualsiasi proposta che le Regioni vorranno farmi; ovviamente a tutto c'è un limite che è il pragmatismo, se facciamo voli pindarici e invenzioni, io non ci sto".

"Da giugno, con l'arrivo massiccio i vaccini, potremo pensare ad avere le inoculazione massicce sul resto delle categorie e penso alle categorie produttive, gli alberghieri, al settore della grande distribuzione che ne hanno bisogno, i cassieri che hanno lavorato dall'inizio della pandemia e che per me sono eroici come i medici. Tutti sono essenziali ma adesso dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le persone più vulnerabili", ha aggiunto il commissario straordinario.

