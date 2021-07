La Sardegna supera il traguardo del milione e mezzo di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate dall'inizio della campagna.

Complessivamente ammontano a 1.521.690 le dosi inoculate su un totale di 1.688.077 consegnate alla Regione dalla struttura commissariale (il 90,1%, la media nazionale è dell’89,9%).

Secondo il consueto report del Governo, nelle ultime 24 ore in Sardegna sono state somministrate circa 16mila dosi.

"Le vaccinazioni proseguono senza sosta - afferma l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu - e la Sardegna è fra le prime sette regioni per dosi somministrate tra quelle ricevute, al di sopra della media nazionale".

PERSONALE SCOLASTICO – Nel frattempo, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha indirizzato una lettera alle Regioni e Province autonome, nella quale è stato fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni al personale scolastico e universitario docente e non docente. La percentuale di personale scolastico attualmente raggiunta da una prima somministrazione è pari all'85% su media nazionale, e ha fatto registrare un incremento dello 0,5% rispetto al 23 giugno scorso. Al fine di rendere piu' omogenee le percentuali a livello regionale per tale categoria, considerando che diverse Regioni rimangono ben al di sotto dell'80% di prime somministrazioni (in Sardegna il dato è pari al 78,9%), il Commissario ha chiesto di "attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i Medici Competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor piu' capillare".

LE FORNITURE UE – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha confermato di aver consegnato "questo fine settimana abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese”. “Entro domani – ha proseguito Ursula von der Leyen – saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutte le regioni dell'Unione Europea".

