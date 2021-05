La Sardegna preme sull'acceleratore per i vaccini e in particolare sulle somministrazioni ai soggetti fragili.

Le lunghe file alla Fiera di Cagliari per il siero Moderna sono un’evidenza del cambio di passo che fa salire nuovamente la quota giornaliera di dosi somministrate: sono quasi 12mila le iniezioni effettuate nelle ultime 24 ore, e per la precisione 11.848 secondo il monitoraggio in tempo reale sul portale del Governo.

Ora la parola d'ordine è correre visto che da lunedì 10, come ha annunciato il generale Figliuolo, si amplierà ancora la platea dei beneficiari con il via all'adesione per gli over 50.

In Italia oltre 6,8 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, mentre nell'Isola si superano le 166mila unità, cioè il 10,3% della popolazione. Quasi 100mila fragili e caregiver sono già vaccinati almeno con la prima dose (98.682) anche se si fa sentire ancora qualche protesta per disservizi nel portale regionale di prenotazione.

Le associazioni dei non vedenti, A.n.p.v.i. Onlus e Rp Sardegna Onlus hanno ad esempio manifestato un "malfunzionamento del portale di accesso alle prenotazioni del vaccino anti-Covid 19 per tutti quei soggetti fragili e disabili gravi (legge 104/92 art. 3 comma 3)" con una presunta disparità di trattamento all'interno di questa categoria.

Proprio sulla priorità nelle somministrazioni, la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sui cosiddetti “furbetti” del vaccino.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata