Altri 77mila in arrivo in Sardegna altri 77mila vaccini per proseguire la campagna di immunizzazione regionale.

Il nuovo carico – di dosi Pfizer – sbarca nell’Isola dopo quello già inviato dalla struttura commissariale ieri, con altre 25mila dosi, di cui 21.000 fiale di Moderna e 4.00 di Janssen-Johnson&Johnson.

Al momento in Sardegna sono state iniettate oltre 1,2 milioni di dosi (l’86,7% di quelle consegnate). Nel fine settimana le somministrazioni hanno subito – come spesso avviene – un rallentamento: ieri sono stati somministrati 6.306 vaccini, di cui 3.673 prime somministrazioni e 2.633 richiami.

Dal report settimanale del Governo (con dati aggiornati a tre giorni fa) emerge che ad essere più indietro con le vaccinazioni è il personale scolastico al quale era destinato il vaccino AstraZeneca: il 45,22% di questa fascia di popolazione è ancora senza nemmeno una dose, il dato più alto d'Italia. Segue la fascia 60-69 anni con il 26,3% delle persone che devono ancora ricevere la prima inoculazione o la dose unica.

Quanto agli anziani, risulta ancora "scoperto" il 18,13% dei sardi nella fascia 70-79 anni e il 14,77% gli over 80.

