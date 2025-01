Open day vaccinale, giovedì 30 gennaio, organizzato dalla Asl di Cagliari.

Le porte del Binaghi si aprono per la prevenzione anticovid e antinfluenzale con orario continuato dalle 8 alle 17.

Saranno attivi quattro ambulatori in contemporanea, mentre tutte le altre attività vaccinali osserveranno la chiusura al pubblico eccezion fatta per emergenze vaccinali (vaccinazioni antirabbiche ed antitetaniche per ferite lacero contuse).

Dall’azienda sanitaria fanno sapere che si tratterà di una seduta straordinaria senza necessità alcuna di prenotazione.

