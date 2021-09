Sprint nella campagna vaccinale anche nell’Isola, con un boom di prenotazioni legato all’estensione dell'obbligo di Green pass anche ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Ed è grande successo per l'open day vaccinale (senza prenotazione) organizzato sabato in piazza Garibaldi a Cagliari, con 650 somministrazioni effettuate.

"Quasi tutte prime dosi, molte nella fascia 40-59 anni, che nell'Isola è più recalcitrante che altrove”, spiega Gabriele Mereu, responsabile del settore Epidemiologia, Profilassi e Vaccini dell'Azienda tutela della Salute regionale.

Le prenotazioni sono andate “meglio di quanto avevamo preventivato – prosegue Mereu – ed eravamo anche stati ottimisti: in piazza Garibaldi si sono viste un migliaio di persone tra vaccinandi e accompagnatori.

Molti anche gli stranieri, soprattutto “africani e filippinI”.

Quasi tutti i 650 che hanno ricevuto l'immunizzazione sono andati in piazza Garibaldi per chiedere la prima dose: "Molti cinquantenni sono stati portati all'open day dai figli adolescenti, che in Sardegna sono i principali sponsor della campagna vaccinale”.

VIA ALLE TERZE DOSI – Nel frattempo, via da oggi alle terze dosi, anche nell’Isola, per i soggetti più fragili. A ricevere il vaccino saranno le persone immunocompromesse, trapiantati e malati oncologici con determinate specificità: dieci le categorie destinatarie di questa dose addizionale.

I vaccini sono quelli a mRna: Pfizer e Moderna. Poi verranno le dosi "booster" per chi, a distanza di tempo o forse per via delle varianti, ha bisogno di un rinforzo a fronte del calo di copertura immunitaria come over-80, residenti nelle Rsa e sanitari, da somministrare a mesi dall'ultima dose.

Ulteriori dettagli e approfondimenti sul quotidiano oggi in edicola.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata