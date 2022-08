Tragedia sfiorata nella spiaggia di Solanas: un bimbo di un anno e mezzo ha rischiato di rimanere soffocato per un acino d'uva rimasto bloccato in gola.

Sono stati momenti drammatici: soccorso da una volontaria e da un medico che si trovavano in spiaggia, è stato poi salvato dall'intervento della squadra del 118 di Sinnai soccorso che d'estate ha la postazione proprio a Solanas.

Sono poi arrivati un'ambulanza medicalizzata e un elicottero e il piccolo è stato portato al Brotzu: ha espulso un pezzo di acino riprendendo la respirazione.

È accaduto questo pomeriggio. Immediata la segnalazione alla centrale operativa del 118. I primi a soccorrere il bimbo sono stati una ragazza di Quartu e un medico. Hanno praticato la manovra di Heimlich che non ha avuto effetto sul bimbo che è diventato cianotico. L'equipe di Sinnai soccorso intanto ha raggiunto la spiaggia in due minuti praticando il massaggio cardiaco. Poi il bimbo ha finalmente sputato un pezzo di acino, riprendendo a respirare autonomamente. Ancora molto provato è stato poi accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti insieme ai genitori sotto choc per quanto accaduto e per i momenti drammatici trascorsi.

