Svanite anche le ultime speranze, Cagliari a ottobre non ospiterà le regate delle World Series della Coppa America.

Gli ultimi contatti tra l’assessore al Turismo Gianni Chessa e lo staff dell’America’s Cup non hanno permesso di ricucire e trovare una soluzione. E ora l’evento potrebbe approdare a Brindisi, che si era si era fatta avanti per sfilare l’evento alla Sardegna.

Dopo il sì dello scorso agosto le parti non hanno trovato l’intesa per firmare il contratto: la Regione chiedeva che Cagliari ospitasse il primo evento delle World Series e quando nelle settimane scorse è stata annunciata la tappa di Vilanova, in Spagna, c’è stata la rottura.

Inutile e tardivo il tentativo di ricucire i rapporti: Chessa ha incontrato in videoconferenza l’avvocato di Ace (America’s Cup Event) Luis Saenz Mariscal, ma è stato tutto inutile. E ora l'assessore al Turismo si dice pronto a spiegare, documenti alla mano, le ragioni di un addio che fa male.

