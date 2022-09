Nuova sede con vista mare per gli uffici della Asl di Cagliari. Nel palazzo che ospita l’ente, in via Piero della Francesca, adesso c’è anche il personale dell’Ares (l’agenzia regionale della salute che ha preso il posto di Ats). E gli spazi non bastano.

Per questo la Regione ha deciso di trasferire l’azienda sanitaria locale numero 8 all’ospedale Marino: una struttura da rimettere a posto che, nei piani di Villa Devoto, dovrebbe diventare ospedale di comunità. Quindi destinata a degenze brevi e a cure che non necessitano di ricoveri. Agli ultimi piani, invece, ci saranno i vertici della Asl.

Nella delibera della giunta regionale si legge che “l'assessore, in considerazione del fatto che l'immobile di Selargius, via Piero della Francesca 1, è utilizzato anche dall'Ares e che non sussistono le condizioni per garantire la contemporanea presenza del personale delle due aziende” a causa dell’insufficienza degli spazi, “ravvisa la necessità di individuare una nuova sede per la Asl di Cagliari”.

Una ricognizione dei beni a disposizione ha portato alla scelta del Marino: Asl con vista sul Poetto, quindi.

