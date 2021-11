E’ quasi ufficiale, mascherina all’aperto obbligatoria anche a Cagliari a partire da questo weekend. Ma solo nelle vie dello shopping.

Lo ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco Paolo Truzzu, parlando della nuove misure anti Covid in arrivo per il periodo natalizio.

"Stamattina abbiamo fatto una riunione del comitato ordine pubblico e sicurezza, convocata dal prefetto per aggiornare sulle nuove norme previste dal Super Green Pass”, ha detto il primo cittadino. “Ho approfittato dell'occasione per proporre l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, limitandone l'introduzione ad alcuni luoghi particolari che in periodo natalizio sono a rischio assembramento”.

Truzzu si riferisce a “centro città, vie dello shopping, quartieri del centro storico” e “la passeggiata del Poetto”, ma quest’ultima solo sabato e domenica mattina. L’obbligo, questa la proposta del sindaco, sarà vigente solo in alcune fasce orarie “quelle in cui si prevede maggiore afflusso”.

La proposta “è stata accolta con favore non solo da prefetto e forze dall’ordine, ma anche dai rappresentanti della associazioni di categoria”.

Si tratta ora di “limare” i vari dettagli dell’ordinanza che “tra stasera e domani manderemo al prefetto per l’ultima visione”.

Il provvedimento entrerà in vigore da questo fine settimana, “quindi da venerdì pomeriggio”, ha riferito il primo cittadino.

