Trentadue nuovi autobus elettrici a Cagliari, in consegna entro dicembre 2025. Entro la fine di quest'anno, la quota di veicoli elettrici e a zero emissioni rappresenterà quasi il 50% della flotta. E nel 2026 Ctm si avvicinerà all'80%. L'obiettivo è quello di arrivare al 100% nel 2030.

I mezzi green sono stati presentati al Poetto nella rinnovata piazza degli Arcipelaghi. Si tratta di mezzi da 18 metri Solaris Urbino 18E e da 12 metri Otokar e-KENT C. «Una mobilità sempre più sostenibile e innovativa», ha detto il presidente Ctm Fabrizio Rodin, «in particolare i mezzi da 18 metri andranno a costituire l'ossatura del progetto strategico Brt (Bus Rapid Transit) che collegherà Cagliari a Quartu Sant'Elena passando per il Poetto, offrendo una linea veloce, sostenibile e ad alta capacità. Un vantaggio fondamentale: gli autobus elettrici non richiedono la realizzazione di nuove infrastrutture, consentendo così di aumentare subito la capacità di trasporto senza cantieri. Il nuovo collegamento dal nuovo hub della Plaia a Quartu Sant'Elena e viceversa garantirà ai cittadini quartesi un accesso diretto e rapido al Poetto e, più in generale, alla rete di trasporto metropolitana».

La presentazione dei nuovi bus elettrici del Ctm

A oggi, ha spiegato il direttore generale di Ctm Spa Bruno Useli, la flotta è composta da 347 veicoli: 182 autobus sono ancora diesel di diverse lunghezze, dai 7 ai 18 metri, 11 di categoria M1 dedicati al servizio AmicoBus. Nella transizione energetica sono compresi: 5 autobus snodati ibridi Euro VI, 30 filobus, 119 autobus elettrici.

A bordo del nuovo bus elettrico del Ctm

«La presentazione», ha detto Yuri Marcialis, assessore comunale alla Mobilità, «dei nuovi autobus elettrici del Ctm rappresenta un risultato concreto della collaborazione tra il comune di Cagliari e l'azienda di trasporto metropolitano. È un passo che conferma l'impegno dell'amministrazione verso una mobilità più sostenibile, efficiente e attenta alla qualità della vita urbana. Con il sostegno a Ctm continuiamo a investire in un sistema di trasporto pubblico innovativo, capace di ridurre le emissioni, migliorare l'ambiente e offrire ai cittadini servizi moderni e sicuri».

