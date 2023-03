Lo avevano annunciato qualche giorno fa, ma ora c’è anche la data. Il Comitato di Salvaguardia del Trenino Verde in Sardegna, ha convocato per martedì 28 Marzo alle 10.30 un sit-in a Cagliari di fronte all'assessorato regionale ai trasporti.

«Lo scopo di questa manifestazione – evidenzia il coordinatore Paolo Pisu- è quella di rendere noto a tutti che la vicenda è di una gravità senza precedenti. Infatti, ci troviamo in una situazione in cui, ad oggi, non c’è neppure un calendario 2023, per poter programmare i viaggi e concordare con i servizi dei vari territori come accogliere al meglio i visitatori.

È chiaro a tutti – aggiunge Pisu – che un turismo di qualità non si può fare in questo modo, così improvvisato e scoordinato. A questo si aggiunge il fatto che ci sono cantieri e cantierini infiniti, tratte bloccate da anni, treni insufficienti e promessi da anni, macchinisti e personale inadeguato. Parlano di Fondazione per il Trenino Verde , senza neppure coinvolgerci».

Protesta ma anche ricerca di confronto, con la richiesta di un incontro formulata all’ assessore Moro nel giorno e nell’ora del sit-in, che altrimenti continuerà con il presidio in modo permanente.

