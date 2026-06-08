Mattinata di paura a Cagliari in via Canelles, a Castello, per un principio di incendio all’interno di una abitazione. Dentro si trovavano una persona con disabilità, un’anziana e un giovane che dava loro una mano in casa.

È stato provvidenziale l’intervento di un vigile del fuoco in pensione: ha spento il fuoco proveniente dal piano cottura e portato all’esterno della palazzina due bombole.

Poco dopo è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco, che ha portato in salvo le tre persone. Sono stati affidati al personale sanitario per aver inalato del fumo, ma per loro fortunatamente nulla di grave.

© Riproduzione riservata