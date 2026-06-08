La cultura come strumento di incontro, partecipazione e crescita collettiva. È questa la visione dell’amministrazione comunale di Cagliari, che anche per il 2026 promuove due delle principali rassegne dell’Estate cittadina: “Si muove la Città” e “Carmine 2026”.

Le manifestazioni sono state presentate questa mattina a Palazzo Bacaredda dal sindaco Massimo Zedda, dall’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe e dagli organizzatori.

Due programmi diversi per linguaggi e proposte, accomunati, però, dall’obiettivo di portare spettacoli, musica, letteratura e momenti di confronto nei quartieri e negli spazi pubblici, «coinvolgendo i cittadini di tutte le età, visitatori e turisti», ha rimarcato il sindaco, ricordando le tante iniziative che si affiancheranno e che l'amministrazione patrocina e sostiene.

Ad aprire la stagione sarà “Si muove la Città”, il festival promosso dall’assessorato alla Cultura e organizzato da Forma e poesia nel jazz insieme a Massimiliano Medda e MIS Factory. L'apertura sarà affidata, l'11 giugno, a una serata all'insegna dell'umorismo e del racconto contemporaneo e sul palco salirà Dario Vergassola. Sino al 10 settembre il cartellone proporrà appuntamenti gratuiti in alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo di Sardegna, dal Giardino Sotto le Mura al Bastione Saint Remy, dal Parco dell’ex Vetreria di Pirri a quello di Tuvixeddu, novità di questo 2026 con lo Skatepark(tra la via Pessagno e via Rockefeller).

La rassegna attraverserà generi e pubblici differenti, dalla comicità di Dario Vergassola e Sandro Cappai al jazz del Danilo Rea Trio, passando per il blues della Francesco Piu Band, gli omaggi letterari a Sergio Atzeni e Piergiorgio Pulixi, la musica elettronica di Basstation e gli spettacoli dedicati a bambine, bambini e famiglie. Un vero percorso culturale diffuso. Un percorso che mette in relazione centro e periferie, valorizzando il patrimonio urbano attraverso l’arte e la partecipazione.

Con “Chiuso per Festa” di e con Matteo Porru, pochi giorni dopo, il 19 giugno, prenderà il via in piazza Del Carmine la nuova edizione di “Carmine 2026”, promossa dal Comune di Cagliari e organizzata dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna. Sino al 12 settembre la storica piazza cittadina diventerà un grande palcoscenico all’aperto per teatro, musica, letteratura, poesia, circo contemporaneo e attività dedicate alle famiglie.

Il cartellone di “Carmine 2026”, 18 appuntamenti in tutto, riunisce alcuni tra i nomi più interessanti della scena nazionale. Tra gli ospiti figurano Ugo Dighero, protagonista dell’omaggio a Dario Fo con “Lo Santo Jullare Francesco”, Lino Musella, che interpreterà i versi di Mahmoud Darwish in “Stato d’Assedio”, e Valentino Mannias, Premio Hystrio 2025 e Premio Ubu 2024, autore e interprete di “Hamlet in Purple”, originale rilettura del capolavoro shakespeariano.

Spazio anche alla musica e al racconto con “Il Mare nel Cassetto”, dedicato a Franco Battiato e interpretato dalla giornalista e conduttrice Silvia Boschero insieme alla cantautrice Giua e alla violinista Anaïs Drago. Gianmarco Pozzoli proporrà invece le sue riflessioni ironiche e quotidiane in “Anche le formiche usano il crick”.

«La poesia sarà una delle protagoniste dell’edizione 2026 con l’incontro dedicato ai finalisti del Premio Strega Poesia», ha segnato l'assessora Chiappe, sulla stessa linea del sindaco. E così, il 17 luglio Carmen Gallo, Federico Italiano, Isabella Leardini, Fabrizio Lombardo e Vincenzo Ostuni, si confronteranno con il pubblico attraverso la lettura delle loro opere.

Accanto al teatro e alla letteratura troveranno spazio il nuovo circo e la sperimentazione artistica. Il duo Nando e Maila presenterà “Sconcerto d’Amore”, spettacolo che unisce comicità, acrobazie e musica dal vivo, mentre Kulu Orr sorprenderà il pubblico con “Control Freak”, un originale viaggio tra arti circensi, tecnologia e musica che attraversa Bach, Beatles e Nina Simone.

La musica sarà ancora protagonista con “Ritmi Urbani”, concerto dell’ensemble Drum e Bass - Sardinia Opera insieme ai Solisti del Teatro Lirico di Cagliari, e con “S’ardiCity” dei Malasorti, progetto che fonde elettronica, hip hop, poesia improvvisata e sonorità urbane. Non mancherà il tango argentino con “Nostalgia”, spettacolo che intreccia musica, danza e narrazione.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più giovani. Piazza Del Carmine ospiterà infatti le giornate di Olympias, dedicate ai giochi tradizionali sardi, mentre bambine e bambini potranno trasformarsi in piccoli detective grazie al progetto ispirato alle avventure di Sherlock Holmes, guidati dall’attrice Michela Atzeni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata