Abbanoa, martedì nuovi lavori sulla condotta di Monte UrpinuProbabili interruzione dell'acqua in alcuni quartieri della zona est di Cagliari
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Martedì 9 giugno i tecnici di Abbanoa, a partire dalle 8.30, completeranno l'intervento di manutenzione, avviato giovedì scorso, sulla condotta di distribuzione in uscita dai serbatoi di Monte Urpinu verso la zona est di Cagliari.
Era stata individuata una lesione in un tratto del diametro di 600 millimetri in un'area demaniale nei pressi dell'ex ristorante La Fattoria ai piedi del colle. Giovedì è stata posizionata una prima fascia, martedì si procederà con la chiusura dell'intervento.
«La decisione di suddividere i lavori in due giorni distinti – si legge in una nota – è stata presa per limitare i disagi all'utenza. Si tratta, infatti, di una condotta primaria che garantisce l'approvvigionamento idrico dei quartieri La Palma, Medau Su Cramu, Poetto, Quartiere del Sole, San Bartolomeo, Sant'Elia e di via Fleming. Giovedì, grazie a una serie di manovre in rete effettuate dai tecnici di Abbanoa, le utenze restate senz'acqua sono state un numero limitato».
La situazione è destinata a rientrare alla normalità a partire dalle 18,30 quando l'intervento dovrebbe essere terminato e i tecnici del gestore potranno effettuare le manovre in rete necessarie al ripristino dell'erogazione. «Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».