Si è concluso con grande partecipazione e apprezzamento il raduno internazionale di Tai Chi Chuan ospitato nel suggestivo scenario del Colle di San Michele a Cagliari. Per alcuni giorni il capoluogo sardo è diventato il punto di riferimento europeo della disciplina, accogliendo allievi, istruttori e responsabili nazionali provenienti da Belgio, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Grecia e Italia.

A guidare lo stage è stato il Gran Maestro Chu King Hung, quinta generazione della famiglia Yang, fondatrice dello stile di Tai Chi Chuan più praticato al mondo. L'evento ha rappresentato un appuntamento di particolare rilievo nel panorama internazionale, anche perché dal 2023 il Maestro Chu ha scelto di organizzare questo importante incontro esclusivamente in Sardegna.

Una decisione che conferma il forte legame tra il Maestro e l'isola, considerata un luogo ideale per lo studio e la pratica del Tai Chi grazie alla sua natura, all'ospitalità e all'energia che la caratterizza. La presenza di praticanti provenienti da numerosi Paesi europei ha trasformato Cagliari in un autentico laboratorio di confronto, formazione e crescita personale.

Chu King Hung e Michele Werner

Il Tai Chi Chuan, antica arte cinese nata come disciplina marziale e sviluppatasi nel tempo come pratica di meditazione in movimento, si fonda sui principi della filosofia taoista e dell'equilibrio tra yin e yang. Attraverso movimenti lenti e armoniosi, favorisce il benessere fisico e mentale, la concentrazione e la consapevolezza corporea.

«La nostra scuola fa parte dell'Associazione Internazionale di Tai Chi Chuan (ITCCA) – spiega Michele Werner – fondata dal Gran Maestro Yang Shou Chung e dal suo discepolo Chu King Hung, con l'obiettivo di preservare e diffondere l'autenticità dello stile Yang».

Il successo dell'iniziativa conferma il ruolo sempre più centrale della Sardegna nel panorama europeo del Tai Chi Chuan e valorizza il lavoro delle scuole attive sul territorio, impegnate nella diffusione di una disciplina che unisce tradizione, salute e ricerca dell'equilibrio interiore.

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