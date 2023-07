Tre auto sono andate a fuoco nella notte a Cagliari.

Erano parcheggiate tra via Podgora e via Premuda. L’allarme è scattato intorno alle 4. Sul posto sono intervenute la squadra terra “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto e un’autobotte della sede centrale di viale Marconi.

Estinto il rogo, l’area è stata mesa in sicurezza. Non risultano persone coinvolte.

Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, presenti anche – per quanto di competenza – gli agenti della Polizia di Stato.

