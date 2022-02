Tre auto a fuoco nella notte tra Cagliari e Sestu.

Il primo intervento ieri sera alle 23 in via Dante a Sestu, per l’incendio di una vettura in sosta.

Subito dopo, verso mezzanotte, una squadra di pronto intervento 4A è intervenuta per lo stesso motivo in via Castelli, domando le fiamme prima che coinvolgessero altri veicoli in sosta e mettendo in sicurezza l’area.

All’alba, in via Su Planu a Cagliari, le fiamme partite da un’auto in sosta nel parcheggio condominiale di una palazzina hanno danneggiato la struttura, più altre due auto e uno scooter parcheggiati.

In fase di accertamento le cause degli incendi, per fortuna non ci sono persone coinvolte.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata