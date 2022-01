Uno sciopero nazionale è stato indetto per il 14 gennaio dalle organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Faisa/Cisal e Ugl Trasporti. L’astensione dal lavoro – stabilita per il rinnovo del contratto scaduto da oltre tre anni - sarà di 4 ore e riguarda lavoratori e lavoratrici a cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri internavigatori (mobilità TPL).

Ctm Spa spiega che per quanto riguarda l’azienda, come comunicato dalle organizzazioni sindacali, lo sciopero interessa il personale viaggiante dalle 12 alle 16; il personale di impianti fissi e quello amministrativo per le ultime 4 ore di servizio.

Inoltre “le corse immediatamente a ridosso dell’orario di inizio dello sciopero potranno non essere garantite nella loro completezza” e inoltre “a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio nei minuti immediatamente successivi all’orario di fine sciopero potrebbe non essere assicurata”.

