Voleva compiere un gesto estremo ma il colloquio telefonico con un carabiniere è riuscito a salvarlo.

L’emergenza è scattata nelle prime ore del giorno quando alla centrale operativa del comando provinciale di Cagliari è arrivata la chiamata al 112: dall’altra parte c’era un giovane che minacciava di volersi gettare nel vuoto. Immediati gli accertamenti e la localizzazione al bastione di Saint Remy, terrazza lato via Regina Elena. Il ragazzo aveva già superato le barriere. Intanto il militare in servizio al 112 lo faceva parlare e quando la pattuglia è arrivata sul posto, in un momento di disattenzione, è riuscita a mettere in sicurezza il protagonista. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata