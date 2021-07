Tragedia in serata nelle acque del Poetto di Cagliari.

Un giovane sub di appena 20 anni è stato trovato morto dalla Guardia Costiera, che ha recuperato il corpo e lo ha trasferito in porto per gli accertamenti del caso.

Forse ha accusato un malore durante un’immersione senza bombole.

L’allarme lo hanno fatto partire gli amici alle 20.30, non vedendolo risalire dopo l’immersione nelle acque antistanti la Sella del Diavolo.

Sul posto sono arrivate una motovedetta e un gommone della Guardia Costiera, mentre si alzava in volo l’elicottero della Capitaneria. Alle 22 il corpo è stato trovato dai sommozzatori vicino al porticciolo di Marina Piccola.

Il ventenne era partito con un gommone assieme a cinque amici: una volta arrivati alla Sella del Diavolo si sono tuffati per l’immersione, con pesi, pinne e legati al sagolino. Ma lui non è più risalito.

La Guardia costiera sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la tragedia: si ipotizza un malore durante l’immersione o nel tentativo di risalire in superficie.

