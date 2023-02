Era la partitella tra amici del sabato pomeriggio.

Un “doppio” diventato ormai da tempo un appuntamento fisso a Cagliari per Enrico Serra, 66 anni, che ieri pomeriggio - durante gli scambi con i suoi compagni di gioco sul campo di terra battuta del Circolo ricreativo in via Chiara Lubich, quasi in riva al Molentargius - improvvisamente si è accasciato.

Il dentista, che aveva uno studio in via Dante, è morto in pochissimi secondi: un malore rapido e fatale che ha reso inutili anche i soccorsi immediati con il defibrillatore portato al campo dai gestori del circolo sportivo di Genneruxi.

Pochi minuti più tardi è arrivato anche l’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata del 118, che ha iniziato le pratiche per la rianimazione, ma si è ben presto reso conto che ormai il dentista era morto.

Era già accaduta, il 24 febbraio del 2017, una tragedia simile sugli stessi campi del circolo di tennis a brevissima distanza da via Galvani. Sempre durante una partitella di doppio si era improvvisamente accasciato Italo Silvi, un pensionato della Telecom che aveva 74 anni.

