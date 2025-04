Domenica 11 maggio torna la Karalis10, iniziativa volta a sensibilizzare e informare la popolazione su problematiche importanti come la prevenzione delle malattie neoplastiche, la terapia del dolore e la donazione degli organi.

Per la corsa competitiva di 10km, certificata Fidal, la partenza è dal Molo Ichnusa di Cagliari: da lì il percorso prosegue lungo viale Diaz, entrando nel cuore della città, per poi fare ritorno passando da viale Colombo. Le iscrizioni sono aperte a podisti e runner sia professionisti sia amatoriali. In programma anche la staffetta 5x2km, dedicata a coloro che vogliano partecipare con un amico o compagno di corsa: in questo caso è prevista una ripetizione del medesimo percorso con i partecipanti che passeranno il testimone in via Caboto all’altezza dei primi nuovi chioschi della passeggiata di su Siccu. E ancora la passeggiata di 4km, aperta a tutti e non agonistica, e la Dog run di 3 km.

Nella giornata che precederà l’evento, ricordano gli organizzatori, verranno effettuate visite antalgiche e senologiche gratuite negli ambulatori situati in via Bottego.

