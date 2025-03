«Sul caso decadenza non ho assolutamente nulla da dire». Con queste parole, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha risposto alle domande dei giornalisti questa mattina al Lazzaretto di Sant’Elia, durante la presentazione del Comune del progetto di riqualificazione del quartiere.

Dopo il rinvio dell’udienza al 22 maggio, data in cui saranno presentate le conclusioni prima del deposito telematico della sentenza, Todde ha sottolineato l’importanza di lasciare spazio alla magistratura: «Credo sia importante far lavorare i giudici e gli avvocati. Tutto quello che doveva essere detto è stato detto: aspetto serenamente il risultato. E in questi due mesi lavorerò ancora più intensamente».

La presidente ha poi spostato l’attenzione sull’iniziativa legata al quartiere di Sant’Elia, evidenziando l’impegno della Regione: «Essere qui oggi, dopo un anno di governo, è un segnale importantissimo per questo quartiere, un segnale di concretezza. I cittadini sono abituati alle chiacchiere della politica, e noi chiacchiere ne facciamo poche: i fatti sono tanti e concreti».

