È arrivata anche un'ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per eliminare la discarica di Bonaria. Ma il destinatario del provvedimento è risultato irreperibile. E la bonifica non è mai stata effettuata.

Lo comunica il Gruppo d'intervento giuridico in relazione a quella che gli ambientalisti definiscono una "piccola terra dei fuochi" in via Milano. Si tratta di un crescente accumulo di rifiuti vari (detriti, imballaggi, mobili, batterie esauste, eccetera) comprendenti anche amianto (eternit), in parte in area recintata e in parte adiacente.

Nel tempo sono stati effettuati roghi di rifiuti, con inevitabili effetti sull'ambiente e la salute pubblica. A due passi risiedono alcune persone - spiega il Grig - mentre l'intera zona è densamente abitata.

Senza esito, finora quattro istanze inoltrate dall'associazione per ottenere la necessaria bonifica ambientale e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari. Coinvolti il Comune di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Polizia municipale, l'Asl di Cagliari, i Carabinieri del Noe, informata la Procura di Cagliari.

