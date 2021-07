Alta tensione sul bus Ctm della Linea 9, all’altezza di piazza Matteotti.

Due giovani algerini, entrambi 18enni, hanno costretto il conducente a fermare il mezzo per essersi categoricamente rifiutati di indossare la mascherina. L’autista è stato minacciato.

Sull’autobus era anche presente un agente della Polizia locale non in servizio che è comunque intervenuto per tentare di riportare i ragazzi alla calma. In pochi minuti è arrivata anche una pattuglia della Municipale.

I due giovanisono stati fatti scendere, identificati seppur a fatica, e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

