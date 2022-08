L’allerta gialla era stata diramata, ma quella che si è scatenata su Cagliari, intorno alle 16.30, è stata una vera e propria tempesta tropicale.

Sono 72 i millimetri di pioggia caduti in un’ora di autentica paura, fra allagamenti e traffico paralizzato.

Strade come fiumi a Pirri, forti rallentamenti sulla 131, da Nuraminis, dove in via Villasor la diga, formatasi con la realizzazione della complanare F4, direzione nord, ha mostrato tutta la sua pericolosità: la pioggia ha riversato una massa d'acqua che si è alzata fino a un metro e mezzo.

L'acqua ha invaso anche l'aerostazione di Elmas con 4 voli dirottati su Alghero per il maltempo.

Tantissimi i disagi ad Assemini nelle vie Cagliari, Sardegna e corso America. Incalcolabili anche i danni provocati in diversi terreni agricoli. Sono inoltre crollati diversi alberi lungo la Sulcitana, strada di collegamento a Elmas.

Auto sommerse dall'acqua e alberi caduti anche a Uta, in via Regina Margherita e, in particolare, in via Su Pixinali, vicino alla casa di riposo Villa Ada, dove è stato necessario l'intervento della polizia locale.

A Decimomannu diversi cittadini hanno segnalato l'allagamento di parte della chiesa di Sant'Antonio Abate.

Danni e disagi lungo "Bobarei", strada di collegamento tra Uta e Decimomannu dove il forte vento ha scoperchiato i capannoni di alcune aziende agricole. A Nora rinviato (6 ottobre a Cagliari) il concerto di Cristina Branco.

Pioggia torrenziale anche a San Sperate dove le strade, specie quelle di periferia, si sono allagate. Il fiume, il rio Mannu, dopo la consueta secca estiva è tornato in pochi minuti alla sua mole autunnale. Paura e allagamenti anche nel Sarcidano: a Serri la stazione meteo ha registrato 51 millimetri di pioggia nell'area archeologica di Santa Vittoria.

A Bitti gli abitanti sono rimasti chiusi in casa, come era già successo durante il nubifragio di martedì scorso, facendo rievocare l'alluvione del 28 novembre 2020, che costò la vita a tre persone.

Le previsioni, come spiega Carlo Spanu, meteorologo dell'Aeronautica militare a Decimomannu, prevedono per la giornata odierna gli ultimi strascichi di instabilità, poi l’estate in Sardegna andrà avanti con una nuova ondata di caldo torrido da Ferragosto.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata