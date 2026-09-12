Cagliari, squadra di basket israeliana in campo: contestazione ProPal, palazzetto blindatoSul parquet un club di Tel Aviv, l’accusa: «Il proprietario finanzia il genocidio di Gaza»
Via Rockefeller blindata dagli agenti della polizia e dai carabinieri in assetto antisommossa, a Cagliari, per la manifestazione a sostegno della Palestina in concomitanza della partita della squadra israeliana dell’Hapoel Tel Aviv nel torneo di basket City of Cagliari - City of Sun, al palazzetto dello sport.
Sotto accusa da parte dei manifestanti c’è il proprietario del club, «il magnate dell'energia solare Ofer Yannay», classificato nella convocazione della manifestazione come «un fervente sostenitore dell’esercito di occupazione israeliano, che ha agevolato attivamente il genocidio dei palestinesi di Gaza attraverso donazioni dirette all’esercito».
A partire dalle prime ore del pomeriggio blindati il servizio di ordine pubblico hanno bloccato l'accesso al Palapirastu, lasciando ai manifestanti – poco più di una cinquantina – la parte alta, nei pressi dell'accesso con viale Diaz. Non si sono registrate particolari tensioni.