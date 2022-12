Due tamponamenti sull'Asse Mediano e sulla strada statale 131 "dir", nel tratto dell'ex inceneritore, hanno creato parecchi problemi al traffico cagliaritano già in grande sofferenza, nelle vie del centro, per i cantieri. Per fortuna gli scontri tra alcune auto non hanno avuto gravi conseguenze per i conducenti e i passeggeri delle vetture. Ma prima sull'Asse Mediano poi sulla "131 dir" si sono formate lunghe code.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti anche per un incidente in via dei Giudicati: un uomo in scooter è caduto e sono dovute intervenire alcune pattuglie della Municipale. Il conducente, probabilmente a causa del troppo alcol in corpo, ha reagito e sono dovuti intervenire diversi poliziotti per immobilizzarlo. Per lui scatterà la denuncia.

In questi giorni, tra la corsa agli acquisti per Natale e la presenza di numerosi cantieri nelle zone del centro, la viabilità è un incubo per gli automobilisti: ingorghi, file e parcheggi che non si trovano sono oramai una costante.

