Tamponamenti e disagi, code sulla 195 e sull’asse medianoUn copione ormai noto agli automobilisti cagliaritani
Non è bastato il primo incidente per mandare in crisi la viabilità: nella tarda mattinata di oggi più tamponamenti hanno bloccato diverse strade intorno alla città, trasformando gli spostamenti in un percorso a ostacoli.
Sulla statale 195 si sono registrati due episodi distinti: uno provocato da un’auto parcheggiata male, l’altro poco prima dei lavori sul ponte della Scafa. Inevitabili le conseguenze: lunghe file e traffico a rilento.
Non è andata meglio sull’asse mediano, in direzione Poetto, dove un tamponamento all’uscita verso Genneruxi ha provocato code di auto fino alla rotatoria del Brotzu.
Un copione ormai noto agli automobilisti, costretti ancora una volta a fare i conti con rallentamenti e disagi che hanno reso caotica l’intera mattinata.
(Unioneonline/Fr.Me.)