Verrà presentata domenica, all’Hotel Regina Margherita di Cagliari, quella che sarà la prossima stagione sportiva della “Istedda Ducati Athletic”.

Una realtà che ormai opera da 20 anni e che nel corso degli anni, dalla passione di un gruppo di amici, è arrivata a scrivere pagine importanti della storia dello sport isolano e non solo. Nel 2024, inoltre, la stessa società ha fondato il progetto “Ducati Athletic”, per dare seguito alle richieste di atleti e appassionati nel mondo dello Stand Up Paddle, diventando subito scuola federale FISSW.

La qualità del lavoro ha permesso di ottenere nel massimo campionato nazionale 5 medaglie (1 oro, 1 argento e 3 bronzi); una di queste conquistata da atleta con patologia. Non solo, è arrivato anche un piazzamento di rilievo, un quarto posto assoluto a livello di squadra e la qualificazione nel Sup World Ranking. Una crescita esponenziale, che nel 2025 porterà “Istedda” alla partecipazione al campionato mondiale di SUP (Stand Up Paddle) Race 2025 di Abu Dhabi, all’organizzazione della tappa di campionato Italiano "assoluto" Fissw "Sherdan Istedda Sup Race (Ottobre 2025 a Cagliari); quest’ultimo appuntamento, in programma dal 17 al 19 ottobre nella spiaggia del Poetto, sarà il campionato italiano assoluto “Sup Race e Paddleboard”.

Nel corso della serata di domenica, inoltre, ci sarà la presentazione della squadra “Sic Maui Nazionale Sup Race Itedda 2025” per il campionato Italiano, dei risultati ottenuti nel 2024 e degli atleti. Squadra che nel 2025 potrà contare sull’arrivo del vicecampione mondiale ICF e Campione Nazionale FISSW Reza Nasiri. Infine, ci sarà spazio per parlare della collaborazione con Canottieri Ichnusa per gare ICF e degli altri risultati dei progetti precedenti nel settore motori (Ducati Challenge moto, World Ducati Week, Raduno Pagani, Costa Rossa motori).

