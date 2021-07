Durante il volo Ryanair Bari-Cagliari la sua carrozzina è stata danneggiata al punto da essere "completamente inutilizzabile" e ora Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma, è bloccata senza possibilità di muoversi.

"Le carrozzine non sono oggetti. È come se da ieri improvvisamente mi avessero tagliato le gambe e le braccia, senza avvertirmi, senza anestesia. È un dolore e una violazione dei propri diritti e del proprio corpo inimmaginabile" ha scritto su Facebook, raccontando la vicenda che la vede protagonista e che lei definisce "il peggior incubo".

Pallara è partita con i genitori per una vacanza in Sardegna martedì.

"La compagnia - ha evidenziato - non ha uno spazio dedicato in stiva, le carrozzine vengono caricate come bagagli, come merce, nessuna attenzione verso una cosa sacra. Risultato arrivo a Cagliari e mi ritrovo con una carrozzina completamente inutilizzabile, sono lontana da casa, non mi posso muovere e la mia carrozzina nuova (aprile 2021) per un banale volo aereo è distrutta".

In vista della partenza "preparo tutta la documentazione richiesta per viaggiare con una semplice carrozzina elettrica - si legge ancora nel post - pago un biglietto normale come tutti nonostante il mio (come quello di tutte le persone disabili) non sia un trattamento normale. Veniamo caricati quando e come decidono l'aeroporto e il vettore, ognuno con regole diverse, dobbiamo spiegare 100 volte che le carrozzine non sono bombe a orologeria ma semplice carrozzine elettriche, difficilmente siamo chiamati passeggeri ma siamo sigle. Per l'esattezza io sono Charlie".

"Mio padre e mia madre - ha continuato - si occupano di organizzare la carrozzina pronta per essere imbarcata, stacchiamo i contatti, imballiamo il joystick, facciamo vedere come sbloccare e bloccare i freni per muoverla a mano".

All'atterraggio poi l’amara sorpresa. La disabile si è accorta dei danni ingenti: il personale dello scalo di Elmas l'ha supportata nella compilazione dei moduli per il reclamo, mentre da Bari la società Aeroporti di Puglia "mi ha immediatamente contattato e dato supporto emotivo e pratico, - ha raccontato - garantendomi che mi aiuteranno in tutte le pratiche".

Ora Anita si aspetta un gesto concreto da parte della società: "delle scuse non me ne faccio niente, vorrei essere contattata, avere un risarcimento, anche se il danno economico, emotivo e fisico che io e la mia famiglia abbiamo subito è abnorme, quasi inquantificabile. E, soprattutto, mi piacerebbe che Ryanair, come fanno le altre compagnie, imparasse a gestire con dignità le carrozzine delle persone con disabilità".

Domani verrà inviata una carrozzina sostitutiva "ma non è detto che sia la soluzione", ha fatto sapere Anita, sottolineando che "se non risolverà il problema sarò costretta a tornare a casa".

(Unioneonline/F)

