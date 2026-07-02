Maxi sequestro di oltre 1.500 – per la precisione 1.556 – giocattoli contraffatti al Porto Canale di Cagliari.

L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza ha consentito di intercettare una consistente partita di merce irregolare, impedendone la commercializzazione e salvaguardando gli interessi economici dei brand copiati e la sicurezza dei consumatori.

I prodotti sequestrati, a carico di ignoti, sono di origine cinese ed erano diretti verso Tunisi. Erano delle contraffazioni di noti e importanti marchi internazionali come Spider Man, Avengers, Barbie, Hello Kitty, Paw Petrol e Lego.

Considerata la destinazione dei prodotti a bambini e minorenni, l’assenza delle garanzie di conformità e dei controlli previsti dalla normativa, può rappresentare un pericolo per la sicurezza dei piccoli consumatori.

(Unioneonline)

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