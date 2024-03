La segreteria aziendale CIMO-FESMED dell’Arnas Brotzu ha organizzato un’assemblea sindacale per analizzare le numerose criticità che riguardano l’azienda e il Servizio sanitario regionale. L’assemblea, come si legge nel comunicato – «ha espresso forte preoccupazione e disagio per il ritardo nel pagamento degli arretrati contrattualmente dovuti, per il mancato avvio della contrattazione aziendale decentrata e per l’annoso problema dei parcheggi dell’Ospedale San Michele, tuttora irrisolto».

Tra i temi caldi anche i pochi fondi aziendali della Dirigenza Sanitaria, «di gran lunga inferiori a quelli di tutte le altre Aziende regionali che ha determinato un danno economico e previdenziale indecente ad ogni singolo Dirigente».

«Si chiede pertanto un impegno concreto dei vertici aziendali e dell’Assessorato Regionale alla Sanità affinché trovi applicazione l’articolo 5 della legge regionale 1/2023 che stanziava le risorse per la soluzione del problema. I Dirigenti del Brotzu, infine, chiedono assunzioni per coprire le evidenti carenze di organico, migliori condizioni di lavoro e garanzia dei livelli di assistenza e sicurezza delle cure per tutti i cittadini. In caso di mancate risposte, l’assemblea si è riservata di proclamare lo stato di agitazione. La Sanità, finita la fase degli angeli e degli eroi, deve tornare ad essere centrale nell’agenda del Governo Regionale», conclude la nota sindacale.

(Unioneonline)

