La Giunta ha presentato l’attesa tabella sulla copertura finanziaria del ddl 107.

Come annunciato nei giorni scorsi dal capogruppo del Psd’Az Franco Mula, i costi sono inferiori, quasi dimezzati rispetto ai sei milioni di euro indicati nella relazione finanziaria allegata al disegno di legge. Per il 2022 e il 2023 gli oneri ammonteranno a 3,5 milioni, per il 2021 a quasi 2,1 milioni di euro.

Le cifre sono messe nero su bianco in un emendamento della maggioranza all’articolo 10 del provvedimento sugli staff del presidente della Regione e della Giunta, e che dovrebbe essere approvato oggi.

La seduta programmata per le 10.30, intanto, non è ancora iniziata. Il via libera definitivo alla legge dovrebbe arrivare martedì.

