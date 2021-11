Tre meravigliosi e maestosi esemplari arborei dei Giardini Pubblici di Cagliari entrano a far parte dell'elenco regionale degli Alberi Monumentali.

Si tratta di un esemplare di Gleditsia triacanthos (nome volgare Spino di Giuda inerme, di età stimata tra i 120 e i 150 anni) e due esemplari di Ficus macrophylla (nome volgare Ficus Magnoloide, di età stimata tra i 140 e i 150 anni).

La Giunta Comunale ha dato il via libera alla proposta da inoltrare alla Regione questa settimana: "La deliberazione di venerdì - ha commentato il Sindaco Paolo Truzzu - attribuisce al complesso dei Giardini Pubblici e della Galleria Comunale d'Arte, un valore ancora più storico per la nostra città e per la nostra regione, grazie all'inserimento dello Spino di Giuda inerme e della coppia di Ficus Macrophylla all'interno dell'elenco degli Alberi Monumentali Sardi. Tre alberi che hanno vissuto circa un secolo e mezzo della storia cagliaritana, della quale sono stati maestosi testimoni silenziosi e hanno accompagnato i giochi di numerose generazioni di bambini".

"Grazie a questo provvedimento, con l'inserimento nell'elenco degli Alberi Monumentali regionale - ha aggiunto l’assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius - i tre alberi saranno garantiti da una tutela ancor maggiore, rispetto a quella di cui godono attualmente. In base a quanto documentato dal Corpo Forestale e di Vigilanza della Sardegna e dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica comunale, l'esemplare di Spino di Giuda inerme si trva in fase di senescenza avanzata e in condizioni vegetative da tutelare, mentre la coppia di Ficus Magnoloidi si trova in buone condizioni".

