Una donna è ricoverata in ospedale, dopo essere rimasta vittima di uno spaventoso incidente stradale all'ingresso di via Del Timo, la strada - parallela all'asse mediano di Cagliari – che porta al quartiere di Barracca Manna.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna – 66 anni – era al volante della sua auto quanto, per circostanze in fase di accertamento, ne ha perso il controllo.

La vettura è quindi finita contro il muro perimetrale di un distributore, per poi ribaltarsi su un fianco.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale del 115.

I pompieri hanno estratto la conducente dall'abitacolo, affidandola al personale sanitario del 118, per il trasporto in pronto soccorso. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

In azione anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline/l.f.)

