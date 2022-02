È stato identificato e denunciato l’autore della “spaccata” ai danni di una gioielleria del centro di Cagliari andata in scena nella tarda serata del 18 gennaio scorso. In quell’occasione erano stati rubati monili e preziosi in argento per un valore di 8mila euro.

Le indagini da parte della polizia di Stato si sono rivelate complesse perché nessuno aveva assistito al fatto e la gioielleria era priva di un impianto di videosorveglianza. Non solo: l’antifurto collegato a un istituto di vigilanza non si era attivato per un malfunzionamento.

Gli approfondimenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Cagliari si erano concentrati quindi sulle immagini delle telecamere della zona che avevano consentito di ricostruire la fuga dell’autore del furto. Gli agenti hanno così identificato un 48enne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare furti, ricettazione, riciclaggio.

