Multa salata per alcuni bagnanti che nel fine settimana si sono sistemati in zona vietata alla spiaggia cagliaritana di Calamosca.

Si tratta di sei persone, sorprese dagli agenti della polizia locale, impegnati in una serie di controlli per verificare il rispetto delle ordinanze comunali, nella parte rocciosa del litorale interdetta per pericolo di frane.

A ciascuno è stata per questo inflitta una sanzione da 200 euro.

(Unioneonline/l.f.)

