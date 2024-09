Sono stati sorpresi dai carabinieri nella notte a Cagliari mentre rubavano da un’auto parcheggiata in via Ausonia. Due trentenni originari del Marocco e dell’Algeria, ma residenti da tempo sull’Isola, sono quindi stati arrestati, misura convalidata questa mattina in tribunale a Cagliari.

Secondo quanto emerso, i due malviventi, un operaio agricolo e un libero professionista residenti a Uta e a Senorbì, entrambi già noti alle forze dell'ordine, avrebbero forzato una Fiat "500", asportando due valigie e due zaini appartenenti a due turisti in visita in città. Alla vista delle forze dell'ordine, i due hanno accennato ad una fuga per poi desistere senza opporre resistenza. La refurtiva è stata quindi subito recuperata dai militari intervenuti sul posto e restituita ai legittimi proprietari, i quali hanno prontamente formalizzato una querela nei confronti dei due uomini.

