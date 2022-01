Intervento degli agenti della Squadra Volante nella tarda serata di ieri a Cagliari.

La richiesta di aiuto è arrivata da viale Bonaria, dove un cittadino di 50 anni è stato minacciato da una coppia di giovani.

L’uomo, proprietario di una moto parcheggiata sotto i portici dove ha sede un istituto di credito, quando si è recato per prendere la motocicletta ha notato un giovane straniero seduto sulla sua moto che, accortosi della presenza del proprietario, con fare minaccioso gli ha chiesto le chiavi. Al rifiuto il giovane è sceso dalla motocicletta e con un atteggiamento aggressivo ha cercato di colpire con uno schiaffo il proprietario. Contemporaneamente si è avvicinato anche un altro giovane, anche lui straniero, che gli ha urlato di consegnare le chiavi. L'uomo, impaurito, è quindi riuscito a fuggire allertando la Polizia.

Prontamente fermati ed identificati i due stranieri: si tratta di un algerino e di un tunisino, entrambi 19enni, che anche in presenza dei poliziotti hanno continuato a mostrare un atteggiamento poco collaborativo ed aggressivo.

Dopo essere stati condotti in Questura ed espletati gli accertamenti di rito i due sono stati denunciati in stato di libertà per tentata rapina in concorso.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata