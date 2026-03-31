La musica come mezzo di relazione, ascolto e crescita fin dalla primissima età: questa l'idea dietro a "Musica inAttesa" e "Musica inNata", i percorsi di musicoterapia perinatale promossi dalla Scuola Civica di Musica del capoluogo, all'avvio tra aprile e giugno. Le iscrizioni sono aperte da ieri e lo resteranno sino al 7 aprile, in totale gratuità e con adesione tramite i moduli appositi, con disponibilità per un massimo di dieci nuclei familiari in ciascun laboratorio.

L'iniziativa di "Musica inAttesa" sarà a cura della musicista e musicoterapeuta Francesca Romana Motzo e rivolto alle coppie in dolce attesa, con la possibilità però d'includere anche il neonato, qualora la nascita avvenga in corso d'opera. Fondati sulla concezione di un rapporto tra essere umano e suono come componente originaria e imprescindibile –che agisce positivamente sullo sviluppo dei piccoli in arrivo e favorisce una connessione affettiva già in fase prenatale – gli incontri avranno cadenza quindicinale nei lunedì mattina tra aprile e giugno, alla Scuola Civica di via Venezia.

Riguarderanno invece neonati dai zero ai sei mesi e neogenitori gli appuntamenti di "Musica inNata", proponendo un'esperienza immersiva in cui suono, movimento e ritmo si trasformano in strumenti di comunicazione non verbale, capaci di supportare lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo. Un laboratorio dalla frequenza settimanale, ancora una volta il lunedì mattina e sempre negli spazi dell'istituto cagliaritano: i due percorsi mettono quindi al centro l'ambito più esperienziale e relazionale della musica, valorizzando una nuova dimensione di ascolto, interazione e improvvisazione tra genitore e piccino.

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