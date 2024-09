Un uomo in stato confusionale è stato bloccato oggi pomeriggio al Terrapieno dagli agenti della Polizia. Si era allontanato dal reparto di Psichiatria e aveva cominciato a girare per Cagliari seminudo, con diversi cittadini che hanno segnalato la sua presenza e chiesto un intervento.

Raggiunto in viale Regina Elena dalla Polizia, all’altezza della vecchia sede dell’Unione Sarda, non si è dimostrato collaborativo e ha reagito anche con degli atti sconci. L'uomo è stato poi bloccato e affidato al personale del 118 per essere riportato nel reparto dal quale si è allontanato.

L'episodio arriva ad appena tre giorni di distanza da quello accaduto sempre a Cagliari in via Tevere, dove un uomo di 48 anni - a sua volta in stato confusionale - aveva terrorizzato una donna e due ragazze con una serie di atti sconci prima di essere arrestato dai Carabinieri.

