Cagliari si conferma tra i comuni capoluogo italiani più all'avanguardia dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall'Indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo realizzata tra aprile e maggio da Fpa, società del gruppo Digital360, per Deda Next.

Lo studio analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni: “Digital public services”, il livello di disponibilità online di 20 tra i principali servizi al cittadino e alle imprese; “Digital PA”, l'integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti individuate dal Piano triennale per l'informatica pubblica (SPID, CIE, PagoPA, AppIO); “Digital Openness”, che misura il grado di apertura delle amministrazioni comunali in termini di numerosità e interoperabilità degli open data e il livello di comunicazione con i cittadini attraverso i canali social.

"Siamo molto soddisfatti dell'incremento ottenuto rispetto all'anno precedente - commenta il sindaco Paolo Truzzu. - Complessivamente Cagliari ha reso sempre più concreta l'erogazione di servizi digitali centrati sull'utente e sulla facilità d'uso, avendo ben chiara la visione strategica della città in ottica digitale".

Soddisfazione da parte degli addetti ai lavori. "Cagliari con cui collaboriamo sul fronte dei servizi online, dell'adesione delle piattaforme nazionali e supportiamo con le nostre soluzioni di back-office, è tra i comuni più virtuosi e nonostante l'ottimo posizionamento sul fronte della maturità digitale, continua a lavorare per migliorare ulteriormente", sottolinea Fabio Meloni, ceo di Deda Next.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata