Folle inseguimento questo pomeriggio a Cagliari sulle strade di Is Mirrionis, fino a piazza Kennedy. Grazie all’intervento delle polizia municipale la corsa si è conclusa con un raffica di denunce da record per il protagonista: B.J., residente nella periferia della Città metropolitana, arcinoto negli archivi di polizia, è stato accusato di resistenza, ricettazione, porto abusivo di arma e violazione della quarantena per covid.

Tutto è iniziato in via Cadello. Gli agenti hanno intimato l’alt a un motorino. Il conducente non si è fermato e ha continuato a tutta velocità “seminando il panico tra i numerosi pedoni, rischiando di investirli, e creando pericolo nella corsa contromano su alcune strade, dove ha rischiato varie volte di scontrarsi frontalmente con altri veicoli”, dicono dal comando dal comando dei vigili.

La fuga sullo scooter si è conclusa in piazza Kennedy. B.J. ha provato far perdere le sue tracce a piedi. Ma è stato definitvamente fermato.

Portato in via Crespellani, è stato perquisito. Addosso e nello zaino gli sono stati trovati 325 euro in banconote di piccolo taglio, una roncola di 42 centimetri e una postepay verosimilmente rubata. Non solo: era senza patente, mai conseguita, e in più doveva essere a casa in quarantena, perché positivo al Covid. E ancora: il motorino era privo di assicurazione e con targa e telaio non associate, e sottoposto a confisca.

(Unioneonline/E.Fr.)

