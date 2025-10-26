Pur non avendo la patente era alla guida di un’Audi di grossa cilindrata. E intanto parlava al cellulare. Per questo gli agenti della polizia locale, che lo hanno intercettato in via Emilia, a Cagliari, gli hanno intimato l’alt.

N.Z., 24 anni, non si è fermato e si è dato alla fuga.

Gli agenti motociclisti hanno iniziato l’inseguimento, terminato poco dopo in via Podgora: il conducente ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi.

Anche questo tentativo di fuga si è rivelato infruttuoso: uno degli agenti lo ha raggiunto e bloccato.

Dai successivi controlli è emerso che N.Z. non avesse mai preso la patente e aveva a suo carico altri episodi identici, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero per la recidiva della guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

L’auto, risultata noleggiata, è stata riconsegnata al proprietario.

(Unioneonline/E.Fr.)

